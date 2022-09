Under 18, prima giornata di campionato: l’Inter sfida il Verona, ecco dove vederla

Dopo Prima Squadra, Primavera e Under 17, nel weekend comincia anche il campionato della categoria Under 18: l'Inter di Andrea Zanchetta debutta ospitando i pari età del Verona. Appuntamento a sabato 17 settembre al centro sportivo "Stefano Borgonovo" di Giussano (MB), calcio di inizio alle ore 15. Il match sarà disponibile in diretta su Recast, piattaforma di streaming che da quest'anno offrirà una prospettiva tutta nuova sul calcio giovanile nerazzurro, con una serie di contenuti in esclusiva della Primavera e delle squadre Under 18, Under 17 e Under 16.