Italia Under 19, convocati 4 calciatori dell’Inter per le prossime amichevoli

Test match di lusso per gli Azzurrini, in campo contro Inghilterra e Olanda rispettivamente il 2 e il 6 settembre

Sono 4 i calciatori convocati da Carmine Nunziata, ct della Nazionale Under 19, per le amichevoli di lusso contro Inghilterra e Olanda, in programma rispettivamente il 2 e il 6 settembre: si tratta dei difensori Fontanarosa e Zanotti e dei centrocampisti Casadei e Fabbian. Questa la lista completa: