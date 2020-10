ROMA, 09 OTT – Non si giochera’ Islanda-Italia Under 21, dopo i casi di positivita’ tra gli azzurrini. La partita era in programma oggi a Reykjavik, alle 17.30, ma e’ stata annullata dopo che ai due casi tra i giocatori italiani riscontrati nei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri due ai controlli effettuati all’arrivo in Islanda (ANSA).