Inter-Juve, un solo dubbio per Conte: “Centrocampo fatto, in panchina vanno…”

E’ praticamente già fatta l’Inter di Antonio Conte che questa sera affronterà la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Secondo quanto riporta Tuttosport, per l’allenatore nerazzurro c’è un solo dubbio. In difesa, infatti, Kolarov insidia Bastoni per una maglia da titolare:

“Se non ci saranno sorprese nella rifinitura di questa mattina, Antonio Conte stasera contro la Juventus schiererà la miglior Inter possibile. A dire il vero rimane un piccolo dubbio in difesa, dove Kolarov insidia Bastoni per affiancare Skriniar e De Vrij (…). Per il resto, formazione fatta: Darmian rimpiazzerà Hakimi a destra con Barella, Brozovic, Vidal e Young a completare la linea dei cinque centrocampisti. In avanti Sanchez e Lautaro, con Pinamonti in panchina, soluzione offensiva alternativa insieme a Sensi, Eriksen e Perisic“.

(Fonte: Tuttosport)