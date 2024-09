Berkin Arslanogullari, portiere delle giovanili dell'Union Berlino, qualche mese fa ha ricevuto una diagnosi terribile: tumore osseo. La chemio non è bastata, come riporta il Corriere della Sera, e i medici gli hanno dovuto amputare la gamba sinistra. Servono aiuti per la riabilitazione e la casa. L’Union Berlino ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, un aiuto per la famiglia del 19enne, per cercare di raggiungere l’obiettivo di due milioni di euro. La cifra che serve alla famiglia per aiutarlo, visto che i genitori per accudirlo non possono più lavorare.