Tahith Chong lascia il Manchester United in prestito. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’esterno d’attacco classe 1999, nel mirino dell’Inter a gennaio, andrà via in prestito nella prossima sessione di mercato.

A marzo, Chong ha rinnovato il contratto con i ‘Red Devils’ fino al 2022, rifiutando il corteggiamento del club nerazzurro.