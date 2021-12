United, diversi casi di covid tra squadra e staff: chiuso il centro sportivo

Il club inglese, insieme alla Premier League, valuta l'idea di rimandare la gara con il Brentford

Il Covid ha ripreso di mira la Premier League. Dopo i tanti casi al Tottenham(che è stata pure eliminata dalla Conference League perché non si è trovata una data utile per giocare la partita rinviata), anche il Manchester United annuncia che in squadra, come decretato dai test fatti, ci sono alcuni giocatori e alcuni membri dello staff positivi al coronavirus. Per questo è stato chiuso il centro sportivo dello United: per ridurre al minimo il rischio di ulteriori infezioni. Le persone che sono risultate positive saranno isolate secondo i protocolli della Premier League.