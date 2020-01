Inter-Lukaku, sorride il Manchester United: plusvalenze anche grazie al belga

Il Manchester United può sorridere, almeno dal punto di vista economico. Sì, perché mentre Romelu Lukaku continua a segnare con la maglia dell’Inter, i Red Devils zoppicano in con un quinto posto ad addirittura 33 punti dalla vetta.

Come riporta Calcio & Finanza, lo United ha registrato una plusvalenza nel bilancio con la cessione dell’attaccante belga al club nerazzurro. Acquistato per 75 milioni di sterline nell’estate 2017 dall’Everton, Lukaku è stato venuto a circa 55 milioni di sterline (65 milioni di euro) all’Inter, diventando il calciatore più pagato della storia della società meneghina.

“L’utile da cessione di asset immateriali per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2019 è stato di £ 12,0 milioni (circa 15 milioni di euro, ndr) rispetto a un utile di £ 22,4 milioni (circa 26 milioni di euro, ndr) per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2018. L’utile da cessione di asset immateriali per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2019 riguardava principalmente la cessione di Lukaku (Inter) e sell on fee relative ad ex giocatori” è l’estratto del bilancio trimestrale del Manchester, riportato da Calcio & Finanza.