Stampa Uk – United, tutto su Sancho. O torna anche Perisic come alternativa

In Inghilterra parlano del mercato del Manchester United e sostengono che il club inglese è pronto a sborsare fino a novanta mln di sterline, circa cento mln di euro, per avere Sancho. L’offerta però prevederebbe un esborso cash di 65 mln di sterline (intorno ai 70 mln di euro) e il resto dei soldi, per arrivare ad una cifra di cento mln, verrebbero pagati tramite bonus. Si spera così che il Borussia Dortmund abbassi le pretese per il giocatore che viene valutato 120 mln di euro.

Finora i tedeschi sono stati irremovibili. Per questo il Daily Mail parla di altri calciatori e scrive: “Se lo United non riuscirà così a tentare il club tedesco torneranno sul tavolo altre opzioni. I Red Devils sono stati associati a Arkadiusz Milik del Napoli e Josh King di Bournemouth. Ma si è parlato anche di Ivan Perisic dell’Inter e Douglas Costa della Juventus”. Il croato però ha dichiarato di aver in testa il suo progetto con il club nerazzurro e Conte lo ha elogiato dopo la gara con la Fiorentina per essersi messo a disposizione.

(Fonte: Daily Mail)