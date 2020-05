United, a chi si riferisce Solskjaer? “Ora zero mele marce. Preferisco un buco a uno str…”

Sono diversi i calciatori che al termine della scorsa stagione hanno lasciato il Manchester United. Tra questi, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, finiti all’Inter, così come Chris Smalling, trasferitosi alla Roma. Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, non fa nomi ma nelle sue parole alla fanzine “United We Stand” spiega cosa lo ha portato alla piccola rivoluzione: “Preferisco avere un buco nella rosa che uno str…”. La personalità è importante, ma siamo una squadra. Chiunque vorrebbe dei calciatori con un po’ di ego ma devono essere in grado di adattarsi al gruppo. Nel marzo 2019 i giocatori erano fisicamente e mentalmente stanchi, avevamo degli infortunati, e così hanno iniziato a pensare in negativo. Ma ci sono state altre cose lo scorso anno che non mi sono piaciute, alcune questioni personali che non si sono risolte fino all’estate. Ci saranno sempre dei calciatori che vogliono giocare di più, ma per vincere devono essere disponibili in momenti diversi. Ma ora sento che in questo gruppo non c’è alcuna mela marcia”.