Correa, un uragano che travolge il Verona. CorSera: “C’era l’Inter di Lukaku…”

Il nuovo acquisto dell'Inter entra a gara in corso e fa la differenza schiantando ill Verona con una doppietta

"La seconda Inter non è bella come la prima, ma ha una stella in più nel motore. Joaquin Correa, dopo un solo allenamento con i nuovi compagni, ribalta la partita del Bentegodi, regalando a Simone Inzaghi tre punti quasi insperati. Un altro argentino, Lautaro Martinez, anche lui all’esordio stagionale dopo la squalifica e un piccolo infortunio, aveva pareggiato i conti a inizio ripresa, cancellando un primo tempo pieno di sofferenza. Ma è l’ex laziale il rombo interista: segna prima di testa e nel recupero di piede. Una specie di uragano che travolge il Verona. I cambi marcano la differenza. Oltre a Correa è decisivo l’innesto di Vidal, che avvia l’azione del 2-1 con un lancio di trenta metri. Il resto lo fa Darmian con una rincorsa bellissima e un cross preciso. L’Inter così è a punteggio pieno. Scintillante all’esordio con il Genoa, capace di soffrire in casa dell’Hellas", analizza il Corriere della Sera.