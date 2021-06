Uruguay-Cile, le formazioni ufficiali: titolari Vecino e Vidal, Sanchez nemmeno in panchina

La terza giornata del gruppo A di Copa America prevede una bella sfida tra Uruguay e Cile: Vidal e Vecino partiranno titolari

La terza giornata del gruppo A di Copa America prevede una bella sfida tra Uruguay e Cile. Tra gli uruguayani, Tabarez dà fiducia a Vecino, titolare in mezzo al campo assieme a Valverde e De La Cruz. Dall'altro lato del campo, invece, c'è Vidal dall'inizio mentre Alexis Sanchez, ancora alle prese con l'infortunio, non è nemmeno in panchina.