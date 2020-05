Urzi: “Inter? A chi non piacerebbe. Zanetti un fenomeno e un punto di riferimento per me”

Augustin Urzi, calciatore classe 2000 in forza al Banfield e nel mirino di vari club europei tra cui l’Inter, ha parlato ai microfoni del portale EuropaCalcio del suo futuro e non solo: “Apprezzo molto il Manchester City e il suo stile di gioco, mi piace il calcio inglese, anche se negli Stati Uniti si sta formando un campionato molto competitivo. Vedremo in futuro. Il mio sogno è riuscire a giocare nella Nazionale maggiore dell’Argentina; inoltre, mi auguro di vincere qualcosa con il Banfield“.

In molti ti accostano ad Angel Di Maria. Ti rende orgoglioso questo paragone?

“Ovvio, Di Maria è un crack: è molto rapido, agile, credo di possedere alcune delle sue caratteristiche. Per un ragazzo giovane come me essere paragonato ad un giocatore affermato è motivo di orgoglio”.

Neymar e Centurion è vero che sono tuoi punti di riferimento?

“Sì, è vero: Ricky Centurion e Neymar sono i due calciatori che ammiro per le loro caratteristiche di gioco; sono agili, hanno grande tecnica, non hanno paura di ricevere falli e osano sempre”.

L’Inter sembra molto interessata a te ed il tuo agente ha confermato di aver avuto contatti con intermediari di Roma e Fiorentina. Ti piacerebbe giocare in Serie A?

“È ovvio, a chi non piacerebbe giocare in grandi squadre. Però ora sono del Banfield, sono a mio agio e resto tranquillo”.

Banfield e il mito di Zanetti, partito da lì alla conquista dell’Europa: cosa significa per te?

“Zanetti era un fenomeno. Ricordo che quando giocava con la Nazionale argentina era un calciatore importantissimo; è un punto di riferimento per tutti i tifosi del Banfield e lo ammirano oggigiorno, me compreso”.