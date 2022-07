Inter, giovani in uscita: Agoume verso l’estero, quante richieste per Fabbian

Movimenti in uscita per l'Inter, che deve pensare ai tanti giovani da mandare in giro per l'Italia e l'Europa a fare esperienza. Così scrive Tuttosport: "Tra coloro che stanno per completare la propria uscita c'è invece Andi Hoti, dato nelle ultime ore molto vicino a un passaggio al Friburgo. Altro giocatore che ha molte richieste è Giovanni Fabbian, il quale starebbe valutando dove accasarsi per un futuro in Serie B. Tre club sulle sue tracce: Reggina, Ternana e Perugia. Un altro pezzo pregiato, Agoumé dovrebbe essere indirizzato, più che verso la Cremonese (che pure aveva manifestato il suo interesse) verso l'estero".