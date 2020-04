Il vice presidente UEFA: “Ecco le linee guida sulla ripresa. Si rispettano decisioni nazionali”

Michele Uva è stato dirigente di Coni e FIGC e adesso è il vice presidente dell’UEFA, è stato dirigente di Coni e FIGC e adesso è il vice presidente dell’UEFA, accanto a Ceferin . La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato sugli scenari del calcio in epoca di coronavirus e lui ha sottolineato innanzitutto che la salute è al primo posto nelle considerazioni. «Siamo riusciti a trovare un percorso condiviso con 55 Federazioni, con l’Eca che rappresenta 280 club che partecipano alle Coppe, le European Leagues e i giocatori. Essere riusciti a mettere d’accordo tutte le componenti è un enorme risultato politico. L’Uefa ha fatto ciò che non è riuscito all’Unione Europea con gli stati membri», ha detto.

Insomma, riprendere i campionati è la linea dell’UEFA e non necessariamente tutti dovrebbero riprendere nello stesso periodo. « La scelta di quando riprendere allenamenti o campionati non spetta all’Uefa, ma dipende dai governi nazionali in base alle disposizioni sulla salute pubblica e poi a federazioni e leghe. Nelle linee guida dell’Uefa non c’è quando o se riprendere un campionato», ha spiegato.

«Se il campionato non si gioca per un decreto del governo è un conto. Se invece ci si può allenare e giocare ma il campionato è stato sospeso, un club può partecipare alle coppe. Non abbiamo pensato a sanzioni qualora un club si rifiutasse perché la volontà delle Federazioni e delle Leghe è quella di giocare», ha aggiunto Uva. L’UEFA conosce la posizione delle Leghe in generale e non quella dei singoli club. Tutto sarà deciso dalle federazioni.