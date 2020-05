Vagiannidis, la conferma dell’allenatore: “Non sarà con noi la prossima stagione”

Sarebbe stata proprio l’Inter a chiudere un accordo con gli agenti di Vagiannidis, giocatore in scadenza di contratto del Panathinaikos. Il ragazzo classe 2001, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra a partire dall’inizio della prossima stagione, poi sarà Conte a decidere il suo destino.

A proposito di allenatori, ieri il suo, Donis, ha spiegato a Ert: «Lui e Apostolakis sono fuori dalla rosa per la prossima stagione. Vorrei vederli al più alto livello. In questo momento sono congelati tutti i discorsi dei rinnovi per valutare meglio la soluzione del club che è in fase di consolidamento».

(Fonte: TS)