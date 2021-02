Finalmente convocazione ed esordio per Georgios Vagiannidis. Il terzino classe 2001, prestato dall’Inter al club belga Saint Truiden, dopo mesi difficili, ha fatto il suo debutto ieri nella vittoria per 2-0 della sua squadra in coppa contro il Lokeren-Temse. Il greco, mai portato in panchina dal suo allenatore, ha finalmente avuto qualche minuto per potersi mettere in mostra: che possa essere un nuovo inizio.