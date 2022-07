Vagnati: “Lite con Juric? Vuole i giocatori, lo accontenteremo. Le conseguenze…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Vagnati, ds del Torino, ha voluto spiegare i motivi della furibonda lite con Ivan Juric che ha fatto il giro dei social: "C'è stata una discussione, non è una bella cosa da vedere: ma quando due persone ci tengono a fare le cose in un certo modo, succede questo. Il mister vuole i giocatori il prima possibile, la società sta cercando di fare il possibile in un mercato difficile: porteremo i giocatori di cui il mister ha bisogno.