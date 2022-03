Valdano: “Sconfitta dura per la Juve. In Italia molte squadre giocano bene. La Superlega…”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex giocatore, oggi opinionista, ha parlato dello stato in cui versa il calcio italiano

Intervistato dal Corriere della Sera, Jorge Valdano ha parlato dell'eliminazione della Juve in Champions League per mano del Villarreal. Inoltre l'ex giocatore ha detto la sua sullo stato in cui versa il calcio italiano. "Sicuramente è stata una sconfitta dura per la Juventus e per la serie A ed è una vittoria di prestigio per la Liga, che stava perdendo in questi anni il confronto contro la Premier League: questo risultato, con tre spagnole ai quarti di finale, rafforza il campionato spagnolo. Ed è un grande traguardo per un progetto umile come quello del Villarreal, raggiunto con grande professionalità e coronato dai quarti di finale dopo la vittoria dell’Europa League".