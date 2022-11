Valenti: “Inter, con l’Atalanta fatto storico. Dzeko? Mi auguro rimanga”

Intervenuto in collegamento con Pressing, Ciccio Valenti, comico e tifoso dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "E' andata bene con l'Atalanta: negli scontri diretti ci sono sempre stati ceffoni. Domenica c'è stata un'inversione, è positivo: ma la situazione è diversa rispetto a tempo fa. Non solo questo scontro diretto è stato vinto, ma si è resistito fino alla fine, è una cosa storica quest'anno. Dzeko? Mi auguro che possa rimanere: lui ha detto delle cose molto belle, non ha fatto proclami. Si va avanti, è in un ottimo periodo e sta giocando molto bene.