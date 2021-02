Valenti: “Inter, weekend perfetto. Col Milan in palio tre punti fondamentali”

Il punto di vista del noto tifoso nerazzurro a proposito del cammino della squadra di Conte dopo la vittoria con la Lazio

Giacomo Valenti, ospite di Pressing, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria di ieri sera. Queste le sue considerazioni: "La Lazio arrivava da sei vittorie, gioca bene ed è bella tosta, ma l'Inter ha messo quella zampata che altre volte è mancata in stagione. Nel weekend è andato tutto nel verso giusto, ma c'è subito un banco di prova molto impegnativo. Contro il Milan ci sono in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre".