Valenti: “Inter, Conte ha grandi meriti. Con la Juve tutto nel verso giusto. Eriksen? Penso a…”

Giacomo ‘Ciccio’ Valenti esulta dopo la vittoria sulla Juventus. Ospite in collegamento con la trasmissione ‘Pressing‘, il tifoso nerazzurro ha parlato del successo per 2-0 della squadra di Conte sui bianconeri di Pirlo: “È andata bene. Siamo partiti col bacio di Vidal alla testa di Chiellini, ma se la butta dentro può baciare la testa anche di mia sorella. Mi è piaciuta l’Inter. Solo una piccolissima cosa: l’Inter di stasera è diversa da quelle contro Samp e Roma. Ci sono delle giornate che possono andare in un verso o nell’altro: con la Juve è andato tutto bene.

L’eliminazione in Champions rimane e dà fastidio, ma c’è un percorso che prosegue. L’impostazione di gioco è merito di Antonio Conte, così come Lukaku, Barella, Bastoni e Hakimi sono tutti frutto di Conte. Ma anche i recuperi di Skriniar e Brozovic sono merito suo. Lo dobbiamo elogiare così come sappiamo quando criticarlo come nel caso dei cambi con la Roma. Eriksen? Dopo questa vittoria non riesco a pensare a lui. Se è contento di tornare in Inghilterra, lo sono anche io. Ora vorrei recuperare Sensi per capire il suo valore”.