Valentini: “Conte, cose di una pesantezza inaudita. Inter? In una società strutturata…”

L’ex dirigente della Federcalcio, Antonello Valentini, ha parlato di Antonio Conte e delle sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘: “Penso che il rapporto tra l’Inter e Conte sia molto difficile da portare avanti. Quello che ha detto è di una pesantezza inaudita. Non condivido certi atteggiamenti di Antonio, un certo vittimismo che mostra spesso. L’Inter ha fatto la più grande campagna acquisti degli ultimi anni. Non mi aspetto da Conte reazioni simili e non so come potrà digerire la società certe parole. Se Conte dice quelle cose, che la società non lo ha difeso, accusa l’organizzazione della società. In una società strutturata, un allenatore non può dire quelle cose. Come finirà? Dipenderà dai risultati in Europa League. Se la vince, perché è alla sua portata, le cose poi si appianano. Ma bisognerà rimettersi a tavolini per stabilire diritti e doveri”.