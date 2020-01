Valentini: “Conte non deve dimostrare nulla. A Lecce momento particolare: trovo tristissimo…”

Antonello Valentini, ex dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà’.

Tra i temi trattati c’è anche l’Inter e il suo allenatore Antonio Conte: “Sul piano professionale non ha nulla da dimostrare. Non ha ancora trovato quella serenità che gli può consentire di gestire le partite in un altro modo. Voglio pensare che con il Lecce abbia vissuto un momento particolare dal punto di vista emotivo. Lo trovo tristissimo tornare nella sua Lecce ed essere insultato dai suoi concittadini“.