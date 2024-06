Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini , dirigente sportivo, ha parlato così del fatto che i giovani italiani abbiano poco spazio: “Fa bene Spalletti a dire che forse è meglio andare all’estero per i giovani italiani, lì forse hanno più coraggio nel lanciarli e nel farli giocare. La sua riflessione è sacrosanta, io non credevo che Spalletti potesse immedesimarsi così bene nel nuovo ruolo di ct.

Stiamo parlando delle difficoltà di fare gol, ma vogliamo vedere le rose delle squadre di Serie A? L’Inter con Lautaro-Thuram, il Milan con Giroud-Rebic, il Napoli con Osimhen-Simeone, la Roma con Dybala-Lukaku, se poi gli italiani come Raspadori stanno in panchina è difficile. A quel punto Spalletti deve fare affidamento a Scamacca e Retegui, il problema però è strutturale. Bisogna prendere atto di questa soluzione e cercare di lavorare per valorizzare la scuola italiana”.