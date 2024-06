Italia, Spalletti recupera Barella. Fagioli ancora a rischio

Il centrocampista dell'Inter è tornato a disposizione del CT per la prima gara all'Europeo contro l'Albania. Il giocatore della Juve non è al cento per cento

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 21:41)

Allenamento a porte chiuse quest'oggi per l'Italia di Spalletti impegnata in Germania nella preparazione del girone eliminatorio dell'Europeo. In queste ore buone notizie per Spalletti sul fronte Barella: il giocatore dell'Inter ha recuperato ed è quindi a disposizione del CT per la prima gara, quella di sabato alle 21 contro l'Albania.