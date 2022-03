Valentini: “Italia? L’ultimo successo in Europa è il Triplete dell’Inter”

Le parole dell'ex dg della Federcalcio: "Nessuno può pensare di scaricare tutte le colpe sulla Figc e su Mancini. Ci sono molti corresponsabili"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Antonello Valentini , ex dg della Federcalcio, ha parlato così della disfatta dell'Italia , che non prenderà parte ai Mondiali in Qatar: "Nessuno può pensare di scaricare tutte le colpe sulla Figc e su Mancini. Ci sono molti corresponsabili e complici rispetto a questa situazione che riguarda la Nazionale, ma in generale tutto il calcio italiano. Basti pensare che le prime quattro squadre della Serie A sono fuori dalle coppe, l'ultimo successo per club risale al 2010, con il Triplete dell'Inter di Mourinho.

Una cosa è preparare un Europeo avendo giocatori a disposizione almeno un mese, diverso quando lo fai in 48 ore per un playoff, oltretutto con una defezioni pesanti (Chiesa, Locatelli, Spinazzola, Di Lorenzo, Chiellini e Bonucci) e elementi che non attraversano uno stato di forma ottimale, come per esempio Barella, Jorginho e non solo. L'equazione è una fandonia. Gravina non ha detto questo (come qualcuno gli attribuisce), ma una cosa che io personalmente mi sento di condividere, cioè la Nazionale negli ultimi tempi è diventata un autentico intralcio, intoppo, fastidio per i grandi club della Lega di Serie A. Ci metto presidenti, dirigenti e allenatori. Dobbiamo capire che l'Italia riguarda tutti".