Valentino Rossi: “Scudetto, possiamo farcela. Conte? Il Draghi dell’Inter”

Il pilota di Tavullia elogia il tecnico nerazzurro: "Soffriamo il suo passato da juventino, ma è uno tosto"

Valentino Rossi, grande tifoso dell'Inter, a pochi giorni dall'inizio della sua ventiseiesima stagione nel Motomondiale ha parlato della sua squadra del cuore in un'intervista concessa a Repubblica: "Scudetto? Quest'anno possiamo farcela. L'Inter, almeno. Antonio Conte mi piace, anche se noi interisti soffriamo il suo passato da juventino. È un allenatore vero, che tira fuori il 100% dai suoi giocatori, non dà mai niente per scontato e lo seguono tutti. È uno tosto. Il Draghi nerazzurro".