Valeri: “Abbiamo imparato tanto in aula, siamo pronti. Errori? L’anno scorso…”

"Ci siamo impegnati, abbiamo sudato tanto. Abbiamo imparato e siamo cresciuti molto in aula, siamo pronti. I giovani devono crescere, le partite più rognose devono essere affidate ad arbitri di spessore ed esperienza ma noi "anziani" ci siamo messi a disposizione del gruppo. Ad oggi i VAR più esperti stanno imparando la procedura corretta. Gli errori fatti, purtroppo, sono stati tutti dal fatto che la procedura corretta non è stata eseguita. Mondiale? Emozione a metà, perché l'Italia non sarà presente. Siamo rattristati per questo, per me è un'emozione forte perché c'è un grosso senso di responsabilità, una gara del Mondiale con gli occhi di due Paesi su di te, è una grande responsabilità. E' un mestiere intenso".