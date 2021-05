Valore del Brand, domina il Real Madrid: nessuna italiana nella top 10. L’Inter…

La classifica delle società di calcio secondo il valore del brand: Real Madrid in testa, mentre l'Inter e le italiane...

Per quanto riguarda la Serie A , nessun club è nella top 10. La prima è la Juventus (11°) con 565 milioni, il 16% in meno rispetto al 2020. Poi l' Inter , che si piazza al quattordicesimo posto con 381 milioni (-18%) e un valore d'impresa pari a 986 milioni di euro.

Come riporta Calcio&Finanza, cala invece drasticamente il Milan, che dopo il -35% del 2020 fa registrare un altro calo di oltre il 29% perdendo sette posizioni in classifica e arrivando a toccare quota 153 milioni di euro. In controtendenza l’enterprise value, che cresce invece del 15% a 338 milioni di euro.