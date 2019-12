Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Alaves, Ernesto Valverde ha parlato anche di mercato. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Rinforzi? Non ci sto pensando. Penso solo a quelli che ho e questa è la mia idea. Partenze? Conto su quelli che ho. Non mi aspetto alcuna modifica“.

(Marca)