Inter Women, van der Gragt: “Abbiamo fatto bene di recente. Tutto è possibile”

Stefanie van der Gragt, difensore dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Mi aspettavo un rendimento del genere in questa prima fase. Abbiamo un'ottima squadra e abbiamo giocato molto bene nell'ultimo periodo. Ci sono state gare in cui abbiamo perso punti e che potevamo fare meglio, ma nel complesso abbiamo fatto bene. Tutto è possibile. Abbiamo avuto delle assenze pesanti nelle ultime settimane. Comunque, giocando da squadra, abbiamo fatto bene. La semifinale di Coppa Italia contro la Juventus? Le gare di Coppa sono diverse da quelle di campionato. La Juventus è forte e ha attaccanti dinamiche. Sono un'ottima squadra. Bisogna prepararsi bene per la prima partita che è in casa. Sarà importante partire col piede giusto. È una sfida andata e ritorno contro un avversario molto forte. Ce la metteremo tutta".