L'Olanda sarà una delle ultime squadra scendere in campo negli ottavi, martedì prossimo, contro la Romania e nel frattempo il ct, Ronald Koeman, cercherà di trovare qualche soluzione per migliorare il gioco di una squadra che non manca di qualità ma fatica ad esprimerle, anche per via di un atteggiamento che anche il centrale non ritiene adeguato. "C'era molto da dire dopo il ko con l'Austria e abbiamo dovuto fare un'analisi approfondita. Non è stata la tattica a far sì che le cose andassero male, è mancata soprattutto la voglia di vincere, quindi ne abbiamo parlato con parole dure". Lo stesso Van Dijk è stato molto criticato per il terzo e decisivo gol dell'Austria a Berlino: "Non sono stupido - ha detto -. So anche che posso e dovrei fare meglio, ed è quello su cui sto lavorando".