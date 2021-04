Van Hanegem: “De Vrij nettamente superiore a De Ligt. Sembra che molte persone…”

L'opinione di Willem van Hanegem, ex giocatore della nazionale olandese, sui due difensori è abbastanza chiara

"L'opinione di Willem van Hanegem, ex giocatore della nazionale olandese, è abbastanza chiara. Nella sua rubrica settimanale per Algemeen Dagblad, ha indicato Stefan de Vrij, vicino a vincere il campionato con l'Inter, nettamente superiore al difensore bianconero Matthijs de Ligt. "Sembra che molte persone non vogliano vederlo".