Vanheusden, la luce in fondo al tunnel: tra due settimane tornerà in gruppo

Zinho Vanheusden vede la luce in fondo al tunnel. Il difensore dello Standard potrebbe riprendere l'allenamento di gruppo tra due settimane

Zinho Vanheusden vede la luce in fondo al tunnel. Il difensore dello Standard, che ha subito un infortunio al legamento crociato all'inizio di novembre, potrebbe riprendere l'allenamento di gruppo tra due settimane. Il giocatore si è sottoposto martedì ad Anversa ad un controllo finale con il dottor Koen Lagae. Ha ricevuto una notizia rassicurante: il suo ginocchio sta perfettamente bene. Questo pone fine a una lunga agonia per il capitano dello Standard.

Lo scorso novembre si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In precedenza, a settembre 2017, aveva già subito lo stesso infortunio ma al ginocchio sinistro. Resta da vedere se Vanheusden riuscirà a giocare in questa stagione. Domenica lo Standard dovrà vincere contro il Beerschot per accedere ai playoff. Le possibilità che il difensori torni in campo in questa stagione sono poche, i rischi sono piuttosto evitati.