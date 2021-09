Brutta disavventura per Vanheusden: casa svaligiata dai ladri

Una brutta sorpresa per il difensore del Genoa, in prestito dall'Inter, dopo la trasferta contro il Cagliari

Una brutta sorpresa per Zinho Vanheusden, difensore di proprietà dell’Inter in prestito al Genoa. Come riportato da Il Secolo XIX, “i ladri hanno approfittato della sua assenza per la gara in Sardegna e gli hanno svaligiato l’appartamento in cui vive a Varazze. Entrato a inizio ripresa, il nazionale belga a Cagliari è stato protagonista nella rimonta vincente con una bella prova”, si legge.