Vanheusden, il padre: “Vuole solo star bene e giocare. Futuro? Deciderà l’Inter”

La sfortuna non ha voluto abbandonare Zinho Vanheusden: il difensore belga, tornato in Italia dopo il triennio costellato di infortuni allo Standard Liegi, ha accusato problemi fisici anche in questa stagione con il Genoa, e punta ora a riscattarsi. Il padre del centrale classe '99 ha fatto il punto della situazione al quotidiano Le Soir: "Dove giocherà il prossimo anno? Non lo sappiamo ancora. Sarà l'Inter a decidere e noi dovremo rispettare questa scelta. Per ora la volontà di Zinho è solo quella di giocare e di essere in salute. Che sia all'Inter o in un altro club con un nuovo prestito".