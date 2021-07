Vanheusden sempre più vicino al Genoa, Haak: “Buona scelta per Zinho”

Il difensore è sempre più vicino al club di Preziosi. Per il giornalista è una buona scelta

Zinho Vanheusden è sempre più vicino al Genoa. L'obiettivo del difensore è essere presente al Mondiale in Qatar e ha bisogno di giocare con una certa continuità, cosa che potrà fare con la maglia del Grifone. Il giornalista belga Willem Haak, che segue da vicino la Serie A, pensa che sia una buona scelta per il difensore.

"Il presidente Preziosi agisce principalmente sulla base dell'emozione. È un via vai di giocatori ad ogni mercato. Anche adesso c'è un piccolo esodo. In termini di potenziale è un grande club. L'anno scorso non è andata bene all'inizio, poi è arrivato Davide Ballardini e ha fatto come sempre bene".