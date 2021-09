Vanheusden: “Sto bene. Il Genoa scelta giusta. Il mio obiettivo è il Mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore ribadisce quali sono i suoi obiettivi e torna sulla scelta di vestire la maglia del Genoa

Intervenuto in conferenza stampa, Zinho Vanheusden, centrale dell'Inter in prestito al Genoa, indica quali sono i suoi obiettivi personali. Il difensore ribadisce poi che la scelta di vestire la maglia del Genoa lo farà crescere anche tatticamente: "Sono molto contento di questo. Dopo i miei tre infortuni al ginocchio, questa è una ricompensa. Sta andando bene, anche se abbiamo avuto un po' di sfortuna nelle prime due partite. Sono soddisfatto dell'inizio di stagione. Abbiamo una buona squadra e possiamo fare una buona stagione. È un calcio diverso rispetto allo Standard. Al Genoa giochiamo con una difesa a tre proprio come nel Belgio, penso che per me sia positivo. Ci stiamo lavorando molto, quindi imparo tanto".