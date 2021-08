Boskamp: “Vanheusden può diventare il leader della difesa del Belgio. Speravo…”

L'ex giocatore e allenatore olandese elogia il giovane difensore di proprietà dell'Inter che in questa stagione giocherà al Genoa

Johan Boskamp crede fortemente in Zinho Vanheusden. Intervistato da Het Nieuwsblad, l'allenatore ed ex giocatore olandese, vede nel giocatore il perno della difesa del Belgio per il futuro.