Genoa, Vanheusden in crescita. “Futuro all’Inter? La posizione del club e di Inzaghi”

Nel match perso contro il Milan in Coppa Italia ai supplementari, nel Genoa ha spiccato Zinho Vanheusden

Nel match perso contro il Milan in Coppa Italia ai supplementari, nel Genoa ha spiccato Zinho Vanheusden . Il difensore belga sembra aver ritrovato quella forma fisica giusta per giocare con continuità. "E la notizia ha fatto felici i dirigenti nerazzurri che hanno annotato il nuovo passo in avanti del ragazzo che nelle ultime stagioni non ha avuto molta fortuna con due importanti infortuni alle ginocchia che ne hanno rallentato la crescita", spiega infatti Tuttosport che poi aggiunge:

"Vanheusden è senza dubbio fra gli osservati speciali fra i giovani in prestito dell’Inter che, dopo averlo ceduto allo Standard Liegi per 12 milioni nell’estate 2019, lo scorso luglio lo ha riportato a casa per una cifra intorno ai 16. Poi è arrivato il prestito al Genoa dove il belga si è messo subito in luce durante la preparazione estiva e le prime partite, salvo poi fermarsi per un brutto problema muscolare a fine settembre per quasi due mesi. La sua crescita è monitorata di gara in gara e a fine stagione Marotta , Ausilio e Baccin insieme a Inzaghi, decideranno se riportarlo alla base o fargli fare un'ulteriore stagione di maturazione per poi inserirlo stabilmente nel reparto arretrato nerazzurro".