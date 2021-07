Vanheusden, Inzaghi lo valuterà ad Appiano. L’Inter punta al prestito, a meno che…

Il difensore belga tornerà a Milano e verrà valutato dal nuovo allenatore dell'Inter, ma difficile che possa rimanere in nerazzurro

L'Inter potrebbe ritrovarsi in casa una pedina in più per il reparto difensivo. Secondo gli accordi stipulati con lo Standard, infatti, Zinho Vanheusden sarà di ritorno a Milano in questa estate.

"I nerazzurri hanno appena ricomprato il 21enne che due stagioni fa avevano ceduto allo Standard Liegi per quasi 12 milioni. E 16 è ora la cifra spesa per completare il viaggio di ritorno. Niente di anomalo, la pratica è comune: la Juve con Mandragora e l’Udinese aveva impostato qualcosa di simile. L’Inter ha grande fiducia in Zinho, che ha dimostrato di aver superato un vecchio infortunio al crociato che ne ha tarpato le ali: può portare anche a Simone Inzaghi i frutti di una crescita lunga tre anni in patria. Per questo lo valuteranno in ritiro ma, visto che sono occupate tutte le caselle dietro, si pensa al prestito. A meno che non si presenti un compratore che permetta di evitare una minusvalenza, eventualità assai difficile in questo scenario", riporta La Gazzetta dello Sport.