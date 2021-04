Vanheusden, il rientro è sempre più vicino. All. Standard: “Zinho è sulla strada giusta”

Cinque mesi fa Zinho Vanheusden ha subito un grave infortunio, adesso il difensore vede la luce in fondo al tunnel

Cinque mesi fa Zinho Vanheusden ha subito un grave infortunio, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ma adesso il difensore dello Standard inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Come riportano in Belgio. dalla prossima settimana il difensore può aumentare l'intensità degli allenamenti, anche se in questi casi la prudenza è d'obbligo. Vanheusden la scorsa settimana ha iniziato a usare il pallone e continuerà la sua riabilitazione a Liegi, anche se al momento ci sono poche possibilità di rivederlo in azione in questa stagione.