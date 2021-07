FCIN1908 – Vanheusden attende accordo Inter-Genoa. È già in ritiro con i rossoblù

Si sta allenando a parte il difensore belga che passerà al club rossoblù: è in attesa del nulla osta che gli permetterà di allenarsi con il gruppo

Zinho Vanheusdenè rientrato in Italia dopo l'avventura allo Standard Liegi. L'Inter ha contro riscattato il difensore e tratta con il Genoa per chiudere l'accordo in prestito. Il club rossoblù avrà in prestito secco il ragazzo e come hanno ribadito nelle scorse ore sia il direttore sportivo Ausilio che il ds del club ligure Marroccu, si lavora agli ultimi dettagli per arrivare all'accordo.