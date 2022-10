Vanheusden, la luce in fondo al tunnel. Esordio con l’AZ: “Bello tornare in campo”

Serata felice per Zinho Vanheusden: il difensore belga di proprietà dell'Inter ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dell'Az Alkmaar, entrando in campo nei minuti finali del match contro il Groningen. Grande gioia per il talentuoso classe '99, che spera di essersi messo finalmente alle spalle i tanti infortuni: "La strada è stata lunga, ma sono grato di essere dove sono adesso e di sentirmi di nuovo bene in campo!".