Vanni: “A occhio, a questa Inter non manca per nulla Sanchez. E ha finalmente trovato…”

Una partita spettacolare, soprattutto in fase offensiva. L'Inter di Simone Inzaghi batte lo Spezia 3-0 mettendo in campo un gioco spettacolare. Ecco l'analisi del giornalista Franco Vanni:

"Ok che l'avversario è lo Spezia, ma l'impressione è che l'Inter finalmente abbia due ottime coppie di attaccanti. Quattro punte, due assist, due gol. Lukaku per Lautaro, Dzeko per Correa. Nelle prossime giornate capiremo se all’Inter manca ancora qualcosa. A occhio, non manca per niente Sanchez".