Vanni: “Inter, da dicembre a ora Suning si è pronunciata tre volte”

Il momento societario dell’Inter non è dei migliori, la proprietà Suning sta cercando un nuovo investitore per il club nerazzurro. E nella giornata di oggi ha, però, garantito che coprirà il club a livello finanziario fino a giugno. Non è la prima comunicazione di Suning, come riporta il giornalista di Repubblica Franco Vanni:

Da dicembre Suning si è pronunciata 3 volte:

2 gennaio (S.Zhang ufficiale) “Smentiamo la vendita dell’Inter ”

1 febbraio (non ufficiale) “Le trattative con BC partners sono interrotte”

Ora a Covisoc/Figc (report ufficiale) “Garantiamo copertura finanziaria fino a giugno”