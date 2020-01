Vanni: “Sono due gli elementi che mettono fretta all’Inter. Sanchez può essere…”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha commentato la necessità dell’Inter di avere un altro attaccante in squadra con le caratteristiche di Lukaku. “Sanchez può essere il vice Lautaro. Quello che manca all’Inter è un vice Lukaku di esperienza. Dovesse arrivare un giocatore la questione sarebbe risolta, altrimenti c’è da vedere come gestire Esposito che per caratteristiche può sostituire Lukaku. È tutta una questione per far riposare Lukaku. Sono due gli elementi che mettono fretta all’Inter: il primo sono gli infortuni. Il secondo elemento è che la Serie A ha preso le misure al gioco di Conte. Provare subito giocatori nuovi serve da un lato a mettere la pezza perché l’infermeria è ancora lunga, dall’altro a sparigliare e stupire gli avversari“.

(Sky Sport)