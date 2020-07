Franco Vanni, giornalista di Repubblica, è tornato sulla vittoria dell’Inter contro il Genoa con una considerazione: “Nelle ultime 4 sfide l’Inter ha segnato al Genoa 16 gol senza subirne. C’è troppa distanza fra l’alta classifica e chi gioca per non retrocedere. Se non si cambiano le regole sui budget in serie A, prima o dopo si arriverà Superlega europea per i top club”.