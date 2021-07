Vanni: “Inter-Crotone? Come quelli che si ritrovano single a giugno”

Il commento del giornalista a proposito dell'ultima amichevole fissata in extremis dal club nerazzurro

Sarà il Crotone, ad Appiano Gentile, la prossima avversaria dell'Inter in questo precampionato. Ne ha parlato anche Franco Vanni attraverso il suo profilo Twitter: "L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come quelli che si ritrovano single a giugno: “Ehi, che fai?”. Causa Covid, è l’estate delle amichevoli last minute a km zero".